"Il Paese è in emergenza talmente da tanti anni che ormai diventa banale parlare della normalità. Quando il governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani ed elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa": non usa toni soft il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della assemblea della Lega Serie A a Milano. Fra mondo del calcio e governo c'è un antico braccio di ferro: mancano i ristori, manca considerazione. [...]

In attesa della convocazione, il numero uno della Figc ha ribadito di aspettarsi a giorni l'ampliamento delle fattispecie consentite per l'utilizzo dei ristori già stanziati per l'applicazione dei protocolli sanitari (ultimi 20 milioni di euro che si sommano ai 56 milioni già stanziati nei mesi scorsi). La serie A comunque ha avuto 5 milioni, non sempre utilizzati. [...]

(La Repubblica - Spycalcio)