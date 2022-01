Botte ultrà ai laziali Antifa: "Siete bastardi"

"Voi siete i bastardi di 'Lazio e libertà'" - e così è scattata l'aggressione: uno schiaffo in pieno viso tirato da dietro, una mano strappa la bandiera a scacchi bianco e azzurra con l'aquila stilizzata, simbolo del gruppo fondato il 9 gennaio 2020 "per riunire tutti i laziali democratici ed antifascisti" che non si riconoscono nelle manifestazioni della frangia della tifoseria che occupa la parte bassa della curva Nord. Dopo aver ricevuto quel colpo, la vittima, un uomo di 50 anni, cade quasi a terra. La bandiera era stata sventolata durante tutto il secondo tempo di Lazio-Udinese. "L'avevo agitata più per vincere il freddo che per ostentarla ma eravamo così pochi che evidentemente mi hanno notato dentro lo stadio e poi seguito". La vittima ha poi continuato: "All'Altezza del campo Centrale dello stadio del tennis ho visto con la coda dell'occhio un uomo che arrivava da dietro con il braccio aperto: pensavo che volesse salutarmi, invece mi è arrivato un colpo fortissimo sull'orecchio, non so se un pungo o uno schiaffo. Poi mi hanno strappato la bandiera e si sono allontanati". Altri due tifosi della Lazio hanno assistito alla scena e chiamato la polizia.

(La Repubblica)