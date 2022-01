«Bene 70 minuti poi collasso psicologico»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Nessun alibi. Non cerca scuse José Mourinho dopo la folle sconfitta subita contro la Juventus. Una partita a due volti, con la Roma in pieno controllo della gara prima di consegnarsi ai bianconeri regalando tre punti alla squadra di Allegri. Una resa ingiustificata e ingiustificabile per lo Special One: «Abbiamo fatto molto bene per 70 minuti, poi c’è stato un collasso psicologico. Ho detto alla squadra che deve alzarsi al mio livello e non il contrario. L'arbitro Massa ha fatto un lavoro fantastico».

Il portoghese non risparmia critiche ai singoli e punta il dito contro alcuni elementi: «Il secondo gol della Juve mi ammazza. Felix ha fatto una partita straordinaria, ha finito il match con uno sprint con Cuadrado per difendere. Lo cambio e il giocatore che entra al suo posto (Shomurodov, ndc) sbaglia al primo minuto». Per Mourinho il problema è sia mentale che tecnico: «Quando sono arrivato non credevo che il livello fosse questo ma c'è una ragione se lo scorso anno siamo arrivati settimi e in questa stagione giochiamo la Conference League. Una squadra con una mentalità forte non ha problemi sul 3-2 visto che è ancora in vantaggio. Per me non c’è alcun problema ma per i giocatori sì. In quel momento lì sono venute fuori la fragilità psicologica, le paure, magari anche i complessi». A pesare sulla testa dei giocatori sembra essere soprattutto il gap nei big match: «Sono emersi i problemi derivanti dal non vincere contro le big, che persistono tutt’oggi». La speranza è quella di riuscire a rialzarsi anche grazie ad un intervento sul mercato.

In questo senso l'arrivo di Sergio Oliveira dal Porto sembra imminente come conferma il tecnico: «Potevamo fare due operazioni in prestito. Una è stata Maitalnd-Niles, l'altra è un centrocampista che penso arriverà la prossima settimana. Avrà un profilo diverso, con più fisicità e personalità, adatto ad avere delle responsabilità». Duro anche il commento di Pellegrini, che dopo uno aver segnato uno splendido gol su punizione ha fallito il rigore del possibile pareggio: «Ci ritroviamo sempre a commentare cose incommentabili. Prendere

tre gol così non è possibile. Mi dispiace per il mio errore, avrei dato un’altra possibilità di rimettere a posto le cose».

La squadra tornerà ad allenarsi domani in vista del match di domenica prossima con il Cagliari: sia Ibanez che Cristante non ci saranno per squalifica. Da verificare le condizioni di El Shaarawy. Ieri il Faraone era in tribuna a causa di un affaticamento al flessore sinistro.