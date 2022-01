Battuta la Roma: il Milan non molla lo scudetto

La vittoria di un Milan decimato dalle assenze - e ora lanciato nella corsa scudetto con l'Inter - è comunque inevitabile per la Roma di Mourinho. In 17' il match è già sul 2-0: prima un rigore - opinabile - concesso da Chiffi su richiamo del Var per un fallo di mano di Abraham, poi una scempiaggine di Ibanez decretano l'incubo giallorosso. Le circostanze impongono alla squadra della Capitale di cambiare assetto: tentativi di accorciare infruttuosi fino al tiro di Pellegrini deviato in porta da Abraham, ma i giallorossi reclamano per alcuni episodi arbitrali.

La prestazione di Maignan impedisce alla Roma di trovare il pareggio, i legni al Milan di prendere il largo. Leao chiude il colpo del ko prima che Ibra fallisca un rigore. Contro lo svedese anche cori razzisti, che Mourinho è riuscito a spegnere con esplicita richiesta ai tifosi.

(La Repubblica)