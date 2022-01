Il Lecce è l'unica squadra di Serie B rimasta in Coppa Italia ed affronterà la Roma negli ottavi di finale. "Non dobbiamo aver timore. Anzi, ho chiesto alla squadra una gara di coraggio, senza snaturare il nostro gioco" - ha dichiarato il tecnico Baroni in conferenza stampa. Questa mattina l'allenatore scioglierà alcuni dubbi sulla formazioni, ma la novità certa è l'impiego di Calabresi, ex Roma, al centro della difesa.

(gasport)