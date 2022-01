Baroni, prima da allenatore a Roma

Il Lecce torna all'Olimpico dopo che due anni fa fu battuto 4-0 dalla Roma. In questo stadio torneranno per la prima volta il tecnico dei salentini Marco Baroni ed il difensore Arturo Calabresi, cresciuto nel settore giovanile dei giallorossi, che giocherà dal primo minuto. Baroni invece è arrivato nella Roma di Eriksson a 23 anni, dove visse una stagione altalenante con diciannove presenze e due reti. Ha già avvisato i suoi che quella di stasera non sarà "una trasferta premio, ma un'opportunità per tutti di misurarsi contro una squadra importante con atleti di livello internazionale". Inoltre si è raccomandato di giocare senza timore: "Se lo facciamo, quelli ci asfaltano", ha detto in conferenza stampa.

(corsport)