Assemblea Lega Serie A: rischio commissario. Pressing per stadi al 100%

IL TEMPO - L’ombra del commissariamento torna ad incombere sulla Lega Serie A. Ieri nell’assemblea a Milano i presidenti hanno deciso di chiedere una proroga di qualche settimana per adeguare lo Statuto ai nuovi principi voluti dalla Figc. Completata la composizione del Consiglio di Lega con Gaetano Blandini, già direttore gene-ale di Siae, eletto come consigliere indipendente. Era stato proposto in passato da Lotito come dg. Intanto gli stadi riapriranno al 50% della capienza dal 5 febbraio ma i club spingono per tornare il prima possibile al 100%.