Arthur “libera” Xhaka, Ciervo va al Sassuolo

Il mercato della Roma non è ancora finito. È in piedi un’altra operazione in uscita che può portare al terzo rinforzo per Mourinho. La Roma sta trattando la cessione a titolo definitivo di Riccardo Ciervo, attaccante esterno attualmente in prestito alla Sampdoria, al Sassuolo. Se ne occupano i procuratori del ragazzo nato a Latina, diciannove anni, scoperto da Bruno Conti, cresciuto nel vivaio. L’operazione è stata messa in piedi, ma deve essere definita nei dettagli. Il Sassuolo pagherà due milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto, la Roma si garantirà una percentuale sulla rivendita, fino al 25 per cento del prezzo pagato da un futuro acquirente. In ogni caso andrà riconosciuto un indennizzo alla Sampdoria. Tiago Pinto continua a lavorare sull’acquisto di un altro centrocampista. Il possibile acquisto di Arthur da parte dell’Arsenal potrebbe riaprire clamorosamente la pista per Xhaka, inseguito inutilmente per due l’estate scorsa. Mancano cinque giorni alla chiusura della sessione invernale e potrebbe arrivare l’ultimo regalo per Mourinho. I rapporti tra Xhaka e i tifosi dell’Arsenal non si sono ricomposti e lo svizzero non ci penserebbe due volte a rifare le valigie che ha dovuto disfare in estate, quando si era promesso alla Roma prima di rinnovare il contratto coi Gunners. Ma al momento da Trigoria non giungono segnali di un altro acquisto di prima fascia.

(corsport)