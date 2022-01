Arrivati i rinforzi spariscono gli alibi: ora è la squadra di Mou

Il mese di gennaio può essere davvero il punto di svolta della stagione della Roma. La nuova parola d'ordine è personalità. I giallorossi hanno accolto Maitland-Niles e Sergio Oliveira, mentre hanno lasciato partire Calafiori, Villar e Mayoral ed anche Reynolds è in uscita. Dato che mancano ancora due settimane, non è da escludere che ci possa essere un terzo colpo, soprattutto perché sembra che Mourinho abbia deciso di tornare ad utilizzare il 4-2-3-1, modulo preferito anche dal nuovo centrocampista portoghese. "Nei due mi piace giocare un po' più basso" - ha accennato ieri in conferenza stampa. Con questo modulo nessun calciatore si ritroverebbe a giocare fuori ruolo ed inoltre la panchina inizierebbe ad avere una certa qualità nei ricambi, avendo praticamente un titolare di riserva per ruolo. I due colpi di mercato, le cessioni ed il cambio modulo potrebbero rilanciare la Roma.

(La Repubblica)