Arriva Oliveira, un affare per la Roma. Per lui litigarono Gattuso e Commisso

Già nella giornata di domani Sergio Oliveira può diventare un giocatore della Roma: l'operazione è destinata a chiudersi con un prestito oneroso: 1,5 per il prestito, con il diritto di riscatto fissato a 10 milioni, che possono diventare 13 con i bonus. Una classica operazione da mercato invernale: un affare, tanto più che Mourinho ha insistito tanto per avere il nazionale portoghese. Appare un rinforzo adatto ai giallorossi e a condizioni giuste.

Nel passato recente di Oliveira c'è un buco nero: il mancato passaggio alla Fiorentina nello scorso giugno, in uno stop che ha fatto discutere perché ha portato alla rottura tra Gattuso e Commisso. Il tecnico si accorda con i viola e presenta una lista per gli acquisti, tra i quali c'è Sergio Oliveira: costava 20 milioni e non se ne è fatto nulla. Poi arriva l'addio di "Ringhio" alla Viola, il presidente della Fiorentina accusa il tecnico e Mendes e parla di commissiioni chieste dal super agent Mendes. Sarò interessante scoprire quanto costerà alla Roma la consulenza della Gestifute in questo affare.

(Gasport)