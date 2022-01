Arriva Oliveira. Reynolds e Villar pronti all'addio

Se la disfatta contro il Bodo/Glimt aveva segnato un punto di non ritorno per le cosiddette riserve della Roma, la sconfitta con la Juventus scatena riflessioni sui titolari. Josè Mourinho ha di fatto bocciato il nucleo degli intoccabili, con le dovute eccezioni che però non sono tantissime. E se in estate sarà rivoluzione, con tanti big che diranno addio ai colori giallorossi, Tiago Pinto vuole tentare l'impresa di anticipare alcuni arrivi già a questa sessione di calciomercato.

Ufficializzato Maitland-Niles già la scorsa settimana, oggi arriverà nella Capitale Sergio Oliveira: al Porto 1.5 milioni per il prestito e 13.5 per il riscatto, con i buoni uffici della Gestifute di Jorge Mendes che hanno permesso di non inserire l'obbligo d'acquisto nell'operazione. Sull'inglese e il portoghese le valutazioni sono dunque posticipate all'estate.

Ma il mercato della Roma può non chiudersi qui: si sondano i profili di diversi centrali - piacciono Sarr e Gigot -, ma la priorità ora sono le uscite. Se Bryan Reynolds è destinato all'Anderlecht, il Getafe vuole portare a casa Gonzalo Villar e Borja Mayoral, mentre il Valencia è interessato ad Amadou Diawara. Sistemate queste situazioni, Tiago Pinto avrebbe margine per regalare a Mou un altro giocatore che possa incidere fin da subito.

