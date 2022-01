Abraham, Smalling e Maitland-Niles: Roma è provincia di Londra

Chris Smalling, Tammy Abraham e Ainsley Maitland-Niles: 3 inglesi che si sono ritrovati a Trigoria, per la gioia di Mourinho. Che si fida di loro: il tecnico portoghese è convinto che, a parità di qualità, chi viene dalla Premier sia dotato di un'intensità diversa. Ed è su queste caratteristiche che lo Special One vuole ridisegnare la Roma.

Abraham è già arrivato a quota 17 reti in 30 partite stagionali, 5 nelle 5 del 2022: Mou crede in lui e lo schiera praticamente sempre. La coppia con Zaniolo sembra la più efficace, soprattutto in trasferta e contro squadre che giochino e lascino giocare.

Anche Smalling, se sta bene, è imprescindibile per la difesa della Roma. E poi c'è Maitland-Niles, che ha portato in dote la sua duttilità: in tre partite sotto la gestione Mourinho ha giocato terzino destro e sinistro nella difesa a 4 ed esterno di centrocampo a sinistra.

(corsera)