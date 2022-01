In metà stagione Tammy Abraham si è preso la Roma: un ambientamento rapido, soprattutto se paragonato a grandi bomber giallorossi del passato. Rudi Voeller chiuse la sua prima stagione da romanista con 5 centri in 28 presenze mentre Edin Dzeko si era fermato a 10 nella sua prima annata nella Capitale. L'ex Chelsea è invece già arrivato a 14 gol - 8 in Serie A e 6 in Conference League - in 27 presenze stagionali.

(Corsera)