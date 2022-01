Abraham-Chiesa, 40 milioni a testa: il loro Roma-Juve è da Champions

Mourinho punta a battere la Juventus puntano molte delle sue fiches su Tammy Abraham, e anche Allegri lo farà con Federico Chiesa. L'inglese avrà il compito di reggere sulle spalle l’attacco giallorosso, considerando la probabile indisponibilità di Zaniolo (al suo posto dovrebbe giocare Mkhitaryan in appoggio, ma Mou potrebbe optare anche per uno tra Shomurodov e Felix). Sarà un esame per Tammy, per capire se può incidere anche nelle partite pesanti, visto che si tratta probabilmente l’ultima grande occasione che ha la Roma per restare ancora nella scia della Champions.

Abraham da quando è a Roma ha trovato in Mourinho il suo principale alleato. L’allenatore portoghese gli ha dato fiducia incondizionata, facendolo giocare sempre e comunque, anche a prescindere dalle sue condizioni fisiche. Una fiducia totale, perché Mourinho ha capito che il gigante inglese proprio di quella ha bisogno.

Nella Juve Federico Chiesa ha giocato dall’inizio col Napoli, giocherà dall’inizio contro la Romae mercoledì in Supercoppa sembra destinato a fare tris. L’attacco bianconero in questo momento comincia dal ragazzo col 22, che è appena tornato da un infortunio muscolare ma già interpreta la partita come ai vecchi tempi. Chiesa a suo modo è il giocatore simbolo di questo momento della Juve. Allegri ha sistemato la fase difensiva - due gol subiti nelle ultime sette - ma offensivamente fa ancora una gran fatica.

(Gasport)