A Trigoria si rivede Smalling. Abraham fa meglio di Dzeko

Chris Smalling torna a disposizione per l'Empoli: spetterà a Josè Mourinho se rischiarlo da subito o tenerlo a riposo per scongiurare il rischio di un infortunio prima della sosta, che permetterebbe all'inglese di accumulare allenamenti prima di tornare di nuovo in campo. Sarà convocato poi, per la sfida contro la squadra di Andreazzoli, anche Stephan El Shaarawy. L'ultima apparizione del Faraone risale alla partita contro il Milan del 6 gennaio: poi il problema muscolare che lo ha tenuto ai box finora.

Certo di un posto da titolare è, invece, Tammy Abraham: il centravanti inglese ha accumulato 15 reti in 29 partite disputate con la maglia della Roma, superando nel rendimento della prima ora calciatori del calibro di Dzeko e Voeller.

Dubbio Veretout: se il francese dovesse riposare in mediana agirebbero Oliveira e Cristante, con Felix, Mkhitaryan e Zaniolo sulla trequarti. Con l'ex Fiorentina titolare, invece, scalerebbe in panchina Afena-Gyan, con Mkhitaryan scalato a sinistra.

Capitolo difesa: Karsdorp in vantaggio su Maitland-Niles, mentre a sinistra agirà Vina. Al centro Mancini e Ibanez, in vantaggio su Smalling e Kumbulla.

(Il Messaggero)