A San Siro capienza ridotta del 25%: in 900 restano senza biglietto

Le nuove misure anti-Covid tolgono Milan-Roma a quasi 900 tifosi giallorossi. Dopo la riduzione della capienza degli impianti sportivi al 50% decisa dal Governo, i 3.000 tagliandi per il settore ospiti di San Siro già venduti nelle scorse settimane devono scendere a 2.100 e così il club rossonero ne ha annullato una parte, privilegiando chi li aveva comprati in ordine cronologico.

Chi rimarrà fuori sarà rimborsato. Non si è presentato lo stesso problema per Roma-Juve, visto che i tifosi ospiti hanno comprato meno del 50% del settore a loro dedicato. I biglietti per i romanisti, invece, sono stati annullati e andranno ricomprati. Tutelati gli abbonati, anche se una parte di quelli di curva e distinti Sud dovranno essere spostati in altri settori.

(Corsera)