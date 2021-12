Zaniolo, un altro stop: oggi gli esami, c'è il rischio di andare oltre lo Spezia

Appena 18 minuti contro il Cska. Al minuto 85, dopo uno scatto per ricevere il lancia lungo di Mancini, Zaniolo si è sdraiato a terra, toccandosi la zona inguinale dove si trova l'adduttore della coscia destra. La speranza è che non si tratti di lesione, il rischio è che in qualsiasi caso lo stop vada decisamente oltre il turno già previsto (salterà lo Spezia per squalifica).

Se fosse stato bene avrebbe giocato titolare in Bulgaria, ma due giorni fa non si è allenato con i compagni, limitandosi a una seduta di fisioterapia. E così Mourinho ha preferito non rischiare, affiancando ad Abraham lo spagnolo Mayoral e risparmiando così all'ex Chelsea l'ultima mezz'ora di gara mandando in campo lo stesso Zaniolo. L'infortunio ha scombinato tutto.

Oggi gli esami strumentali. Nella migliore delle ipotesi, Zaniolo tornerà a disposizione per Atalanta-Roma del 18 dicembre. Nella peggiore, lo rivedremo in campo solamente nel 2022.

(Corsport)