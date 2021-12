Zaniolo, tu che dici?

Se a proteggere Nicolò Zaniolo non ci pensano gli arbitri, a farlo è Josè Mourinho: questo il senso delle parole pronunciate nel post di Bologna-Roma, con il tecnico portoghese che ha ammesso amaramente che forse una soluzione per evitare un certo tipo di frustrazione, per il classe '99, sarebbe quella di migrare in un altro campionato. Zaniolo ha apprezzato le parole dell'allenatore, apprezzando il senso dello sfogo.

Il gioiellino giallorosso vuole dimostrare a tutti i costi il suo valore dopo il rientro dal lungo infortunio ed in questo senso è comprensibile un po'di esuberanza. E forse la classe arbitrale ha mal digerito alcuni suoi atteggiamenti.

Di certo gli estimatori dall'estero per il calciatore non mancano: su tutte il Tottenham di Conte, che continua ad osservare il ragazzo. Ma anche il Psg, con Leonardo principale sponsor del giocatore. La Roma non pensa di venderlo, ma valuta il suo cartellino tra i 50 e i 60 milioni di euro. Valutazione non congrua però con il livello di stipendio del calciatore. Il rinnovo con adeguamento per ora non è una priorità di Zaniolo, ma se al momento della firma il calciatore non arrivasse a percepire certe cifre un discorso cessione diventerebbe più d'attualità, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League.

(Il Messaggero)