Zaniolo, solo stop precauzionale

Dopo la prova di ieri a Sofia, Borja Mayoral avanza la sua candidatura per fare coppia con Abraham contro lo Spezia. Non è escluso che nella Roma di lunedì prossimo si possa assistere a una staffetta in corso tra lo spagnolo e Shomurodov, visto che Zaniolo sarà assente per squalifica.

L'attaccante giallorosso ieri è uscito a fine partita dopo aver accusato un problema alla parte interna alta della coscia destra. In nottata le prime notizie che giungevano da Sofia erano più rassicuranti e parlavano solo di una uscita a scopo precauzionale.

(Gasport)