Zaniolo rientra e cerca un gol prima di Natale

Nicolò Zaniolo torna dopo il turno di squalifica e qualche acciacco muscolare e l'obiettivo è quello di segnare almeno un gol entro Natale. Sabato pomeriggio il numero 22 giocherà nella difficile partita contro l'Atalanta: la squadra è concentrata su questo e sull'ultimo match con la Sampdoria e anche per questo ha deciso di non organizzare la festa di Natale, scelta dovuta anche all'allerta Covid. La società preferirebbe anche che i propri tesserati evitassero viaggi troppo lunghi nella settimana di ferie durante la sosta natalizia. Zaniolo ha collezionato 14 presenze e zero gol, nonostante i 32 tiri da lui registrati fino a questo momento. La squadra di Mourinho è fuori tra le prime 10 di Serie A per quanto riguarda i gol segnati dagli attaccanti: il dato è allarmante e fa riflettere il tecnico, intenzionato a trattenere Borja Mayoral a gennaio. Lo Special One è convinto che questo dato sia dovuto all'assenza di un centrocampista con determinate qualità, che restringa lo spazio tra difesa e attacco.

(La Repubblica)