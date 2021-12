Zaniolo, l’asso di Mourinho: “Può giocare ovunque”

Non finisce l’incubo del Covid in casa Roma. Dopo Cristante (ieri tornato negativo) e Villar, è Felix Afena ad essere risultato positivo ai tamponi effettuati ieri, alla vigilia della gara di stasera (ore 18,30) a Bologna. Convinto dal nuovo assetto tattico intanto Mourinho: “Zaniolo può giocare come mezz’ala, come numero 10 o come punta unica. Può fare tutto con voglia, empatia, mentalità“. Mourinho plasma la sua nuova Roma sulle caratteristiche di Nicolò, giocatore col quale si scontra, discute, si confronta anche duramente, ma che ritiene un talento puro. Uno dei giocatori con le migliori qualità della sua rosa. E la situazione d’emergenza nella quale il tecnico continua a muoversi (tra Covid e infortuni), potrebbe rendere duraturo il cambiamento tattico che vede Zaniolo spostato più vicino ad Abraham. La conferma della lunga assenza di Pellegrini consoliderà la scelta del 3-4-1-2 anche stasera a Bologna, nel turno infrasettimanale di un campionato che vede i giallorossi alla rincorsa del quarto posto. La chiave di volta che sta portando risultati, è l’accentramento del numero 22, che, attraverso le partite, sta cercando di ritrovare una continuità agonistica persa con il doppio infortunio alle ginocchia. Una dieta su misura, esercizi mirati, tra campo e palestra, e uno spirito di sacrificio in campo, con Mourinho che lo sprona a correre di più a rientrare, a non limitarsi nel modo di stare in campo.

(La Repubblica)