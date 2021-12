Zaniolo ha il via libera per Atalanta-Roma. Ibanez sa giocare sul dolore, Smalling no

Buone notizie dall'infermeria per Josè Mourinho, che al termine di Roma-Spezia aveva manifestato qualche preoccupazione in merito alla situazione infortunati. Al problema Zaniolo - uscito nel match contro il CSKA Sofia per un fastidio al flessore -, si aggiungevano infatti quelli di Ibanez e Smalling. Il primo ha chiuso la partita contro i liguri con qualche dolorino, mentre il secondo ha chiesto il cambio nel finale.

Zaniolo, nel giorno di riposo concesso alla squadra, si è comunque allenato a Trigoria. Le sue condizioni sono state valutate positivamente dallo staff medico, che ha accordato il via libera per il rientro in gruppo. Sarà dunque a disposizione per la trasferta contro l'Atalanta.

Non dovrebbero esserci poi problemi per Ibanez, che ha stretto i denti nella parte finale della sfida contro la squadra di Motta. Il suo atteggiamento è piaciuto molto a Mourinho. Da monitorare la situazione di Smalling, che verrà valutato giorno per giorno.

(Corsera)