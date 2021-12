Zaniolo, fame di gol: il digiuno in campionato dura ormai da 515 giorni. La Roma punta su di lui

Zaniolo sente l'assenza del gol in campionato, che non arriva da 515 giorni, un rumore bianco che non si placa. La prossima tappa della Roma è Bergamo, contro l'Atalanta, non di certo una di quelle banali, sia per il livello dei bergamaschi sia perché la Roma spera in un risultato positivo per avvicinare la zona Champions. Per questo c'è bisogno di un gol di Zaniolo, che da parte sua al momento si sta concentrando solo sul campo, rifiutando tanti servizi degli sponsor che lo stanno corteggiando. Neppure i mancati incontri per quel rinnovo contrattuale che molti compagni si sono già assicurati possono distrarre Niccolò dal calcio: il numero 22 guarda avanti, sa che a giugno molti club sono pronti a fargli la corte, sia in Italia sia in Europa, ma ora Zaniolo pensa sempre alla Roma e all'ossessione chiamata gol.

(Gasport)