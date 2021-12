Zaniolo è ok: torna a Bergamo. E Mou respira

Respiro di sollievo per Zaniolo: nessuna lesione per Nicolò, tornato dalla Bulgaria dolorante all’adduttore e piuttosto preoccupato per la gravità del problema. E invece l’ecografia effettuata non ha evidenziato gravi problematiche, levando un ulteriore grattacapo. Mou potrà contare su di lui per la trasferta di Bergamo. Lo Special One nella serata che ha regalato alla Roma il primato nel girone di Conference League, ha scoperto di poter contare anche su Borja Mayoral. L’assenza di Zaniolo nella prossima gara di campionato potrebbe portare a una conferma della coppia di attaccanti vista in coppa, con Shomurodov alternativa in panchina e Felix, tornato negativo al covid e quindi di nuovo a disposizione. Chissà se i piani di Mayoral e della Roma nei suoi confronti potranno a questo punto cambiare, rinviando qualsiasi decisione a fine stagione.

(La Repubblica)