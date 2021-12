Villar e il mondo capovolto. Dalle stelle all'anonimato

Da titolare a riserva: in un anno per Gonzalo Villar sono cambiate molte cose., tanto da essere finito ai margini dopo esser stato protagonista per una stagione. La scorsa sosta natalizia lo spagnolo l'aveva vissuta da titolare e da protagonista, con 906' giocati, mentre ora sta vivendo un'esperienza decisamente diversa e ha totalizzato solo 204'. Il futuro di Villar potrebbe essere lontano dalla Capitale. Tiago Pinto ascolterà le proposte che arriveranno, con l'obiettivo di monetizzare e fare posto a nuovi giocatori per rinforzare il centrocampo. Piace in Spagna, soprattutto a Elche e Valencia, ma ancora non sono arrivate offerte concrete.

(Corsport)