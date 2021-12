Vezzali: "Tamponi per gli stadi? Non lo escludo"

È ancora sul tavolo del governo Draghi l'ipotesi che possa servire il vaccino più il tampone per entrare in stadi e palazzetti. Per decidere si attenderanno i dati che ci saranno fra mercoledì sera e giovedì mattina riguardo diffusione della variante Omicron. Ieri Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, si è espressa al riguardo: "Tamponi obbligatori per andare allo stadio? Non escludo questa misura, se verrà fatta sarà solo per tutelare la salute dei cittadini che è la cosa primaria per il governo". Il virologo Fabrizio Pregliasco a Radio 1 ha detto: "per andare allo stadio servirebbe il tampone rapido anche per i vaccinati: lì si urla, ci si dimena, ci si abbraccia ed è più facile contagiarsi". La reazioni delle autorità sportive sono state piuttosto prudenti, ma la paura è il fantasma della riduzione della capienza proprio in un momento in cui la Serie A aveva ricominciato a registrare sold out. Il presidente del basket Gianni Petrucci ha detto: "La lotta alla pandemia è la cosa più importante, non ci sono dubbi e naturalmente rispetteremo tutte le decisioni prese dal governo. Ma queste misure dovranno valere per tutti, senza discriminazioni per il mondo dello sport".

(Gasport)