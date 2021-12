Vacanze finite, Pellegrini è già nel 2022: si allena da solo per esserci contro il Milan

Ad un mese dall'infortunio accusato nel corso del match contro il Torino, Lorenzo Pellegrini cerca di accelerare per tornare a disposizione di Mourinho in occasione della partita con il Milan. Il capitano della Roma è tornato nella Capitale l'altro ieri dopo qualche giorno trascorso a Dubai con la famiglia - negli Emirati Arabi il numero 7 è stato seguito da un fisioterapista per continuare gli allenamenti -. Ieri si è presentato a Trigoria con 3 giorni di anticipo rispetto ai compagni: l'obiettivo è quello di recuperare la forma migliore.

E all'orizzonte la Nazionale, che come la Roma ha bisogno di lui, per centrare la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar.

(Il Messaggero)