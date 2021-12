Una Roma Special manda al tappeto l’Atalanta

La miglior Roma della stagione, la prima con la griffe Mourinho ben visibile, batte l’Atalanta per un volta confusa. La Roma, accusata di non essere concreta, ha fatto 4 gol con 5 tiri in porta; Zaniolo è ritornato a segnare in serie A dopo 541 giorni e ha giocato benissimo in coppia con Abraham; il tecnico giallorosso ha srotolato il copione che aveva preparato dal 1’ al 90’, mentre Gasperini è stato costretto a improvvisare.

Fa discutere molto l'annullamento del 2-2 nella ripresa: Zapata, tra spalla e braccio, ha anticipato Ibanez su corner e Cristante ha rischiato il secondo autogol con una seconda deviazione nella sua porta. C’era però Palomino dietro di lui in posizione di offside attivo. La decisione doveva essere di Irrati e doveva esser chiamato alla review da Nasca: invece ha annullato il gol senza rivedere l'azione. A fine gare Gasperini era furioso.

(Corsera)