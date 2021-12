Per domani con lo Spezia tra le certezze di Mourinho ci sono i recuperi di Smalling, Mkhitaryan e Rui Patricio, risparmiati per la trasferta di Conference League di giovedì e ora pronti a riprendere il loro posto in squadra. Sarà assente per squalifica Mancini, mentre in attacco il dubbio del tecnico riguarda il giocatore da affiancare ad Abraham: senza lo squalificato Zaniolo è ballottaggio a tre tra Mayoral, Shomurodov e Felix.

(Corsera)