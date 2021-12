Tra Gualtieri e Friedkin incontro allo stadio: tante ipotesi per il futuro

Un incontro con Dan Friedkin e uno con Francesco Totti, allo stadio Olimpico. Roberto Gualtieri, ieri in tribuna per Roma-Inter, ha avuto brevi colloqui con il presidente del club giallorosso e con l'ex capitano. Con la società è sempre in piedi il discorso per trovare un nuovo progetto per l'impianto che la Roma vuole realizzare per il suo futuro, dopo il naufragio del piano di Tor di Valle. Ieri si è registrata la smentita dell'Eni su un possibile accordo sull'area del Gazometro, all'Ostiense. Per ora l'amministrazione comunale attende i passi concreti da parte della Roma, ma restano tanti i possibili dossier aperti, su cui aprire una discussione: tra le aree possibili ci sarebbero Ostiense (ex mercati generali), Pietralata, Tor Vergata e Tiburtina.

(Il Messaggero)