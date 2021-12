Tandem Nzola-Manaj, Motta ci riprova nella sfida a Mourinho

Alternati, brevemente affiancati e alla fine scelti per giocare insieme tutta la partita. Mbala Nzola e Rey Manaj hanno brillantemente superato il test in coppia da titolari, durante l’ultima sfida col Sassuolo al Picco: assist il primo, gol il secondo, nel doppio temporaneo vantaggio sugli emiliani. E adesso per entrambi nel mirino c’è naturalmente la prossima gara all’Olimpico. A Roma, dove Thiago Motta affronterà Mourinho, il suo maestro del Triplete, si replicherà la formula dei difensori aggiunti a centrocampo e con il ghanese Gyasi imprescindibile jolly aggiunto. Ma la coppia là davanti sarà nuovamente angolo-albanese. Pur con caratteristiche diverse, Nzola e Manaj hanno molti punti in comune. I due, innanzitutto, ancor prima di buona tecnica e concezione tattica, hanno grinta e senso del gol da vendere.

(gasport)