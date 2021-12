Tamponi ai vaccinati anche allo stadio: il governo ci pensa

Da una parte i tamponi, che potrebbero diventare obbligatori per entrare allo stadio anche se vaccinati. Dall’altra le tasse, in particolare i pagamenti Irpef e INPS da gennaio ad aprile, che si potranno versare in sette rate mensili dal 30 maggio (per il 50% degli importi) e alla fine dell’anno (per l’altro 50). L’emergenza Covid morde ancora, mentre la volata della legge di Bilancio è attesa dal mondo dello sport per alcuni provvedimenti chiave. Oggi, invece, si potrebbe conoscere qualche informazione in più sulle nuove regole anti Covid per stadi e palazzetti. Il governo Draghi sta preparando alcune misure per alzare il più possibile il muro davanti alla variante Omicron. E fra questi “mattoni” ci dovrebbero essere nuovi requisiti organizzativi per i grandi eventi, inclusi quelli sportivi. In pratica, dal super green pass si dovrebbe arrivare al super super green pass con l’aggiunta di un tampone alla condizione di vaccinati. La soluzione del super super green pass permetterebbe di non ridurre drasticamente la capienza, oggi al 75 per cento negli stadi e al 60 nei palazzetti. Inoltre la misura nasce con un orizzonte temporale piuttosto limitato, un modo soprattutto per impedire i grandi assembramenti di Capodanno. La speranza è che già alla metà di gennaio si possa tornare alla normalità.

(gasport)