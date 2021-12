A neanche un anno dall'arrivo in giallorosso, Stefano Scalera e la Roma si separano. Ad annunciarlo proprio il club di Trigoria, con Scalera che tornerà ad occuparsi del Ministero dell'Economia. Si era unito al club per curare la vicenda stadio che però, dopo il naufragio del progetto Tor di Valle, per i Friedkin non sembra essere una priorità. Almeno per ora.

(Corsera)