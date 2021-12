Stadi, si cambia: ingressi al 50% a scacchiera, palazzetti al 35%

La variante Omicron sta spaventando il mondo ed anche il calcio è costretto ad adottare nuove restrizioni. Il Consiglio dei Ministri ha deciso che la capienza negli stadi diminuirà dal 75% al 50% con lo schieramento a scacchiera ed anche gli impianti sportivi al chiuso torneranno ad essere aperti solo al 35%. Come già previsto, si entrerà solo con il green pass rinforzato, ovvero sarà necessario essere stati vaccinati o guariti dal Covid da meno di sei mesi. Queste nuove regole dovrebbero entrare in vigore già per la ripresa del campionato di Serie A, fissata al 6 gennaio.

(gazzetta.it)

