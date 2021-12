Spezia, Nzola: "Rispettiamo la Roma, ma non credo che sarà una partita così difficile..."

LA NAZIONE - A due giorni dalla sfida con la Roma l'attaccante dello Spezia Mbala Nzola ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Lunedì prossimo sarà titolare nel match dell’Olimpico contro la Roma. Sarà emozionato?

"Io non mi emoziono mai, mantengo sempre la lucidità".

Nello scorso campionato non giocò la gara contro i giallorossi nello stadio capitolino perché infortunato, mentre nel match di ritorno offrì i due assist a Pobega e Verde. Il suo obiettivo per lunedì?

"Conquistare la vittoria con lo Spezia. Se poi riuscirò a fare un gol o un assist ben vengano".

La partita contro la Roma la reputa una mission impossible?

"La parola impossibile nel calcio non esiste. Rispettiamo la Roma, cercheremo di difendere e attaccare tutti insieme per ottenere un buon risultato. Mi sbilancio, non credo che sarà una partita così difficile come la si dipinge".

Manca un suo gol decisivo ai fini del risultato....

"Speriamo arrivi a Roma".

[...]

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE