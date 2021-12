Special One, una notte da maestro

Un giocatore come Thiago Motta sarebbe indispensabile nella Roma di José Mourinho, come lo è stato nell'Inter del Triplete. Domani verrà all'Olimpico con lo Spezia alla ricerca di punti salvezza e avrà davanti il suo maestro. Ha scelto una strada tattica diversa: meno pragmatico di Mourinho, con il suo 4-3-3 offensivo che porta divertimento e qualche punto ma ha ereditato dallo Special One il carattere. Ieri, infatti, ha tenuto fuori dai convocati Nzola per un ritardo alla riunione tecnica. «Ho bei ricordi di un bellissimo triplete vinto insieme. Mourinho è un’ispirazione per tutti - ha ricordato Thiago Motta -. La sua leadership, il suo modo di trasmettere la voglia di vincere, il suo carisma».

Inoltre, domani sarà osservato special Giulio Maggiore, che piace tanto alla Roma.