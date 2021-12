Special a 15 vittorie: ha già fatto meglio di 27 allenatori in giallorosso

José Mourinho ha vinto 15 partite alla guida della Roma, un totale già superiore a quello di 27 allenatori che lo hanno preceduto in giallorosso. Delneri ne vinse 11, Lorenzo e Carlos Bianchi 12, Giagnoni 14: fra le 31 e 44, mentre lo Special One ne ha giocate soltanto 25. Questi dati stonano con la percezione dei primi 4 mesi del tecnico portoghese a Roma, ma c'è un altro dato interessante: la media punti di 1,88 piazza Mourinho al 4° posto della storia giallorossa. Prima di lui, Krieziu con una media 2,2 in 5 incontri, Viani con 1,97 e Spalletti, a quota 1,93. Se la Roma vincesse le prossime due partite supererebbe anche l'attuale tecnico del Napoli.

(Messaggero)