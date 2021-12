Smalling torna in corsa, Zaniolo ha già detto sì

Chris Smalling rassicura Mourinho: il rischio di lesione per il difensore inglese, a seguito del cambio chiesto in occasione del match contro lo Spezia, sembra scongiurato. Eventuali esami strumentali saranno valutati stamattina dalla Roma, ma se il centrale si sentirà meglio verrà convocato per l'Atalanta. Lo stesso discorso vale per Ibanez, che contro i liguri è rimasto in campo fino alla fine ma ha chiuso con qualche dolorino.

Buone notizie sul fronte Zaniolo, che sembra aver smaltito l'affaticamento accusato col CSKA Sofia. Il giocatore è sceso sul campo dell'Olimpico per la sgambata delle riserve nel post partita, e si è allenato a Trigoria nella giornata di ieri. Con ogni probabilità scenderà in campo accanto ad Abraham, dunque nella linea d'attacco, per fronteggiare l'Atalanta sabato alle 15.

(Corsport)