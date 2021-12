Smalling e Zaniolo ok, dubbi ancora per Ibañez

"Smalling recuperato, Ibanez sta così così, Zaniolo gioca titolare". Queste le tre indicazioni da parte di Mourinho arrivate alla vigilia di Atalanta-Roma, che però lasciano più di un dubbio sulla formazione che scenderà in campo a Bergamo

. Tutto ruota intorno alla presenza di Ibanez, e se l’ex atalantino dovesse farcela, la formazione sarebbe praticamente fatta con la conferma del 3-5-2 utilizzato nelle ultime uscite. Se invece Ibanez non dovesse farcela, Mourinho potrebbe decidere di confermare lo stesso sistema di gioco, dando di nuovo fiducia a Kumbulla, oppure tornare alla difesa a quattro. In questo caso i centrali sarebbero Mancini e Smalling, con Karsdorp e Vina esterni sulla linea di difesa; in mezzo al campo Cristante e Veretout, con Zaniolo, Mkhitaryan e Perez alle spalle di Abraham.