Smalling c'è, Ibañez in dubbio: pronto Kumbulla

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Ore decisive per Ibañez. Questa mattina il difensore svolgerà un provino decisivo: in caso di sensazioni positive il brasiliano scenderà regolarmente in campo contro l'Atalanta, altrimenti sarà Kumbulla a giocare vicino a Mancini e Smalling.

L'inglese infatti si è ormai lasciato alle spalle il problema all'adduttore destro che lo aveva costretto a chiedere il cambio contro lo Spezia, ha dato la sua disponibilità al tecnico e partirà ancora titolare. Nessuna novità a centrocampo: aVeretout e Mkhitaryan affiancheranno Cristante - unico diffidato - mentre sulle fasce spazio ai soliti Karsdorp e Vina. In avanti invece Zaniolo tornerà a fare da spalla ad Abraham dopo aver saltato l'ultimo turno di campionato per squalifica. Questa volta a rimanere a casa è stato Felix, espulso lunedì scorso.