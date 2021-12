Si è accesa una stella, anzi due

Ieri Abraham era in versione calamita, pronto a catturare qualsiasi pallone che passa dalla sue parti, far salire i compagni e sdoppiarsi nel doppio ruolo di rifinitore- finalizzatore. Zaniolo, invece, è stato chirurgico e intelligente nel canalizzare la sua potenza devastante in scatti mirati, destinatario a Bergamo anche di insulti come accadeva a Totti.

(Il Messaggero)