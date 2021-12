Servono rinforzi. Ma il mercato sarà low-cost

La squadra mercato della Roma è al lavoro da tempo e il compito è chiaro: rinforzare la squadra nel mese di gennaio. Il gm Tiago Pinto si è preso l'impegno e lo ha ribadito nelle ultime interviste. La vera priorità è il terzino destro: Reynolds è stato un flop e Karsdorp non può giocarle tutte, è pronta una rosa di profili, ma ancora non è stato scelto il nome. Il budget per fare mercato è vicino allo zero: la Roma nel prossimo mercato si muoverà solo su prestiti. Vale anche per il centrocampista: qualcuno dovrà andare via per liberare il posto al nuovo mediano, un obiettivo low cost che abbia però la qualità richiesta da Mourinho. I soldi di Pau Lopez e Under andranno a coprire le operazioni finalizzate in estate, come Rui Patricio e Shomurodov. Se sia realtà o strategia comunicativa, lo dirà il tempo, ma più che il budget a fare la differenza sono le intuizioni: Anguissa è costato solo 400.000 euro di prestito dal Fulham e alla Roma avrebbe fatto comodo. Senza grande disponibilità economica, è bene che siano le idee ad arricchire la Roma di Mourinho.

(La Repubblica)