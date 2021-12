Sei reti subite nelle ultime tre partite: così la difesa è tornata a scricchiolare

Da tre partite la Roma ha ricominciato a prendere gol: sei reti in tre gare, troppe per un reparto che sembrava aver trovato un equilibrio. Domani con lo Spezia, senza Mancini squalificato, verrà schierato il terzetto formato da Kumbulla, Smalling e Ibanez. All’Olimpico la Roma segna meno (1.25 di media rispetto a fuori, dove viaggia a 1.75) ma subisce anche meno (0.88) rispetto alle gare in trasferta (1.50). La maggior parte dei gol presi in casa, si concentrano nel primo quarto d’ora della ripresa (3 su 7).

Il lavoro di Mourinho sul reparto arretrato è comunque evidente: la Roma è passata dall’essere la squadra che con Salernitana, Spezia, Genoa, Venezia e Cagliari subiva più tiri in porta nelle prime 4 giornate a quella che dopo 16 turni ne subisce di meno (9.3 di media). Sicuramente il rientro di Smalling ha dato più serenità alla squadra. Inoltre, se la Roma è la sesta difesa del campionato parte del merito va a Ibanez e Rui Patricio. (Il Messaggero)