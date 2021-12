Sei anni di gol, poi l'addio lampo: per Dzeko ritorno senza applausi

Era stato protagonista dell'ultima vittoria della Roma sull'Inter all'Olimpico con una rete ed una prestazione sontuosa, ma oggi Edin Dzeko tornerà da avversario in quella che è stata casa sua per tanti anni ed il clima non sembra essere dei più distesi. La sensazione è che il bosniaco riceverà parecchi fischi anche per le modalità con cui è avvenuta la separazione in estate.

Dzeko in 6 anni è diventato il terzo marcatore della storia giallorossa mettendo a segno ben 119 reti, elemento che potrebbe non bastargli a ricevere un trattamento 'di favore' dai tifosi romanisti.

(Il Messaggero)