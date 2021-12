Scarsi risultati e gioco ombra: meno parole e più sostanza

La Roma è settima in campionato a pari merito con la Lazio e seconda in un modesto girone di Conference League, la Serie C delle coppe europee. [...] La stagione di José Mourinho è stata per ora un mezzo fallimento [...]. Mou si è presentato a Roma con il piglio di un imperatore e oggi sembra un gladiatore stanco, un reduce che ha vinto molto e che non vince più. La sua linea difensiva è chiara: gli infortuni, gli arbitraggi, la mancanza di grandi giocatori. Colpa degli altri, ma così è facile. [...] «Voglio vincere la Conference League» è uno slogan buono per guadagnarsi dei titoli cubitali, ma alle parole bisogna aggiungere la sostanza dei fatti. Quando allenava l’Inter o il Chelsea, Mourinho poteva dire quello che voleva, perché vinceva. Oggi dovrebbe entrare in silenzio stampa, tanto le domande già le rifiuta.

(Gasport - S. Vernazza)