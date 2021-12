Sarà il Lecce l’avversaria degli ottavi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Per i tifosi giallorossi più scaramantici ieri sera è arrivata una bella notizia. Gli uomini di Mourinho hanno evitato lo Spezia in Coppa Italia: a scongiurare l'incontro ravvicinato con i fantasmi del passato - in entrambi i precedenti la Roma era stata eliminata - è stato il Lecce, che nei sedicesimi di finale si è imposto per 2-0 contro i liguri grazie alle reti di Listkowski e dell'ex romanista Calabresi. Agli ottavi dunque - in programma tra il 12 e il 19 gennaio - la Roma inizierà la competizione all'Olimpico contro la squadra allenata da Marco Baroni (terza in Serie B a quattro punti dalla vetta), un avvio ampiamente alla portata dei giallorossi ma che rischia di essere l'unica partita «soft» del tabellone.

In caso di passaggio ai quarti infatti lo Special One potrebbe ritrovarsi di nuovo contro l'Inter - agli ottavi i nerazzurri se la vedranno con l'Empoli - in gara secca a San Siro mentre nell'eventuale semifinale potrebbe esserci una tra Lazio e Milan. Rossoneri e biancocelesti, in caso di successo nei rispettivi ottavi con Genoa ed Udinese, si incontreranno al prossimo turno. Dall'altra parte del tabellone spicca la sfida tra Fiorentina e Napoli: la vincente del primo big match di coppa incontrerà una tra Atalanta e Venezia. Il Sassuolo invece se la vedrà con il Cagliari mentre la Sampdoria, dopo aver battuto 2-1 il Torino ieri sera, affronterà la Juventus. Ottavi e quarti di finale (9 febbraio) si giocheranno in gara secca mentre per le semifinali è prevista la formula andata/ritorno (2 marzo - 20 aprile). La finale invece si giocherà l'11 maggio allo stadio Olimpico di Roma.