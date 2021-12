Salernitana in bilico, incubo Covid: ci sono tre casi. Viaggio a Udine per ora bloccato

Non c'è pace per la Salernitana: alla vigilia del consiglio federale in cui sarà affrontata la questione della mancata cessione del club e del conseguente rischio di revoca dell'affiliazione federale, arriva anche il problema legato al Covid. Positivo un calciatore di cui non è stata rivelata l'identità, bloccata dall'Asl la partenza per Udine, poi positivi altri due membri "del gruppo squadra". Tutta la squadra è stata sottoposta a nuovi tamponi molecolari e in attesa dell'esito dei test, la partenza è stata bloccata. C'è preoccupazione perché la squadra sabato ha pranzato insieme per scambiarsi gli auguri in vista dell'ultima partita del 2021. Il caso Salernitana ripropone anche il fantasma della "tenuta" del campionato, anche se non ai livelli della Premier League, per cui si sta valutando anche l'interruzione della stagione.

(Gasport)