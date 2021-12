Salernitana con il fiato sospeso

Oggi potrebbe essere la giornata della svolta per la Salernitana, o almeno questo sperano i suoi tifosi. Mancano solo tre giorni alla scadenza dei termini per presentare una proposta di acquisto rispondente ai criteri decisi dai trust per la vendita o per un'offerta irrevocabile dotata delle garanzie necessarie. Quasi impossibile la prima ipotesi, si punta sulla seconda che, con un atto notarile, porterebbe a una proroga di 45 giorni per finalizzare le operazioni burocratiche. Tutto dovrà essere deciso entro la mezzanotte del 31 dicembre. In giornata sono attese sul tavolo dei trustee che stanno trattando la cessione del club due offerte sufficientemente "coperte". L'arrivo di due proposte, però, non equivale alla salvezza del club: tutto ciò che riceveranno i trustee dovrà essere attentamente valutato e dovranno essere garantiti i requisiti minimi necessari all'acquisto, come l'indipendenza totale da Lotito e Mezzaroma e il versamento immediato del 5% della cifra pattuita. Ci sono ancora i tempi tecnici perché tutto si risolva positivamente, ma se così non dovesse essere ci sarà la revoca dell'affiliazione per aver violato il divieto di doppia proprietà nella stessa categoria calcistica.

(Gasport)