Rovella, Demiral e Romero: spuntano le trattative con Genoa, Atalanta e Samp

Plusvalenze sospette, operazioni a specchio e a somma zero con controparti ricorrenti, senza movimenti di denaro e con un duplice effetto positivo sui bilanci delle due squadre coinvolte. Su tutto questo sta indagando la Procura di Torino, che ha individuato una serie di operazioni che coinvolgono la Juventus. Ma quali sono le squadre che hanno fatto più affari con la Juventus? In A il Genoa, l’Atalanta, l’Empoli e la Samp. Il club rossoblu viene citato nel decreto di perquisizione: alla voce «cessioni/acquisizioni effettuate in prossimità della scadenza contrattuale» si parla dell’acquisto dal Genoa del centrocampista Nicolò Rovella per 18 milioni, con contestuale cessione di Manolo Portanova (10) ed Elia Petrelli (8). Nel decreto di perquisizione compare anche l’Atalanta per la doppia operazione che ha coinvolto i due difensori Christian Romero e Merih Demiral. In questo caso s’indaga su documenti/scritture private che non sono stati comunicati agli organi competenti, per la precisione una carta in cui si parla di un «obbligo non federale» a carico dei bergamaschi, venuta fuori dalle intercettazioni. La Juve acquistò Romero nell’estate 2019 dal Genoa per 26 milioni, che lo girò all’Atalanta in prestito biennale senza aver mai giocato in bianconero. L’Atalanta lo ha riscattato per 16 milioni (cifra già stabilita) nell’estate 2021 per venderlo al Tottenham del neo diesse Fabio Paratici per 50 milioni di euro. Per sostituire Romero dalla Juve è arrivato Demiral in prestito con diritto di riscatto. Una delle ipotesi è che ci sia un accordo privato per trasformare il diritto in obbligo. Tra le squadre ricorrenti negli affari con la Juve ci sono anche la Samp (8 operazioni in totale tra le 42 osservate dalla Covisoc: Audero il giocatore costato di più, 20 milioni per il passaggio ai blucerchiati nel 2019) e l’Empoli (5 operazioni).

