«Rosso a chi tocca»: striscione anti-violenti e proposta di legge PD per pene più dure

Nell'ultimo turno di campionato di Serie A, nei giorni 21 e 22 dicembre, sarà esposto lo striscione "Rosso a chi tocca", mentre alcuni calciatori leggeranno un messaggio contro la violenza sugli arbitri. La campagna riguarda soprattutto i campi minori, "dove ci sono tanti giovani, a volte di 17-18 anni, che possono essere vittima di una violenza che strazia il cuore dei genitori e dei presidenti di sezione", come ha spiegato ieri Alfredo Trentalange. Il presidente dell'Aia ha partecipato alla presentazione alla Camera della proposta di legge firmata PD, l'ex ministro dello sport Luca Lotti e il suo collega Carmelo Miceli: previsto l'obbligo di Daspo anche per chi commette reati verso gli arbitri. Secondo Lotti: "si deve fare qualcosa, perché questi episodi raccontano lo sport in un modo che è fuori dalla logica". Durante questa stagione si sono già verificati 66 casi di violenza sugli arbitri (6 a danno di donne).

(Gasport)